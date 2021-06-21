الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع اللحوم والأسماك.. الإحصاء يعلن بورصة أسعار السلع الغذائية

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بورصة أسعار أهم السلع الغذائية خلال شهر مايو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، والتى سجلت تراجعًا تراوح بين 0.9%- 40% خلال عام، وفيما يلى نستعرض أبرزها:

بلغ متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 4.96 جنيه فى شهر مايو 2021 مقابل 4.33 جنيه فى شهر أبريل 2021 بنسبة زيادة قدرها 14.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.26 جنيه فى شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 40%.

بلغ متوسط سعر بيع كيلو طماطم 5.34 جنيه فى شهر مايو 2021 مقابل 4.19 جنيه فى شهر أبريل 2021 بنسبة زيادة قدرها 27.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.16 جنيه فى شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.4%.

سجل متوسط سعر بيع كيلو فلفل أخضر رومى 8.61 جنيه فى شهر مايو2021 مقابل 8.56 جنيه فى شهر أبريل 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.11 جنيه فى شهر مايو 2020 بنسبة زيادة قدرها 21.1%.

ارتفع متوسط سعر بيع دجاج بلدى لـ42.97 جنيه فى شهر مايو 2021 مقابل 43.42 جنيه فى شهر أبريل 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1%، بينما كان متوسط سعر البيع 44.32 جنيه فى شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.

بلغ متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 31.61 جنيه فى شهر مايو 2021 مقابل 31.19 جنيه فى شهر أبريل 2021 بنسبة زيادة قدرها 1.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 35.49 جنيه فى شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض 10.9%.

كما بلغ متوسط بيع كيلو لحم بقرى جاموسى "كندوز" 133.98 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 133.87 جنيه خلال شهر أبريل خلال عام 2021 بزيادة 0.1% خلال شهر، بينما كان متوسط سعر البيع 135.68 جنيه خلال شهر مايو من عام 2020 بنسبة انخفاض 1.3% خلال عام.

وسجل متوسط سعر بيع كيلو لحم ضأن بلدى 140.59 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 140.42 جنيه خلال شهر أبريل 2021 بنسبة ارتفاع 0.1% خلال شهر، فيما بلغ متوسط سعر البيع 141.83 جنيه خلال شهر مايو من عام 2020 بنسبة انخفاض 0.9%.

كما سجل متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى مجمد مستورد 78.99 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 77.98 جنيه خلال شهر أبريل 2021 بنسبة ارتفاع 1.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 77.38 جنيه خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع 2.1%.

الاحصاء أسعار سلع لحوم أسماك

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وائل لطفي

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