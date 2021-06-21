الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

نواب ينعون والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد

نعى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببالغ الحزن والأسى، والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ.

وتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، توفيت صباح اليوم.

كما تقدم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ والفريق أسامة الجندي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ واللواء طارق نصير امين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوغ  واللواء احمد العوضى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب واللواء حاتم حشمت نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والسادة والسيدات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن حزب حماة الوطن والسادة أعضاء الهيئة العليا للحزب بخالص التعازي والمواساة لمعالي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية لوفاة المغفور لها السيدة والدة سيادته نسأل الله أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها الفردوس الاعلى، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.

تقام صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عقب صلاة العصر من مسجد المشير.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال في برقية النعي نتقدم بخالص التعازي و صادق المواساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، يشاطره فيها الأحزان فى وفاة والدته، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. 

كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلي المجلس والدة الوزير (فؤاد) داعين لها بالرحمة والمغفرة.

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري برقية مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته.

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