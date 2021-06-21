الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: مجلس المفوضين يبحث ملف المراقبة الدولية للانتخابات

انتخابات
انتخابات

قال رئيس مجلس المفوضين العراقيين جليل عدنان خلف، إن مفوضية الانتخابات متواصلة مع المنظمات الدولية المهمة على صعيد العالم، لإنجاح ملف المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في 10 من أكتوبر المقبل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة .

وذكرت المفوضية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين- أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل وفدًا من الكادر المتقدم لوزارة الخارجية ضم وكيل الوزارة للشئون القانونية قحطان الجنابي، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد".

وحسب البيان فقد "بيّن القاضي جليل عدنان خلف في بداية اللقاء للوفد ما قامت به المفوضية من جهود في التواصل مع المنظمات الدولية المهمة على صعيد العالم، لإنجاح ملف المراقبة الدولية للانتخابات في 10 أكتوبر المقبل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة من خلال بعثتها في بغداد التي واكبت جميع تحضيرات العملية الانتخابية، وأيضًا بعثة الاتحاد الأوروبي التي زار وفدها الاستطلاعي مقر المفوضية قبل أيام".

وأشاد رئيس مجلس المفوضين بدور وزارة الخارجية العراقية، التي أبدت حرصًا عاليًا من جانبها على تسهيل كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات، في جميع المراحل والمفاصل المتعلقة بالانتخابات.

من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية قحطان الجنابي حرص وزارته على تسهيل عمل المراقبين الدوليين؛ لأهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء تحظى بثقة الناخب العراقي وإرسال رسالة إلى العالم بأنها أجريت وفق أسس ومعايير شفافة.

وأشاد رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد بما عملت عليه مفوضية الانتخابات العراقية من تواصل مع المنظمات الدولية ودول العالم التي يهمها إقامة الانتخابات العراقية بنحو عادل ورصين.

وفي سياق متصل، حدد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون عادلة ونزيهة بمعايير دولية.

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