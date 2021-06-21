الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الناقدة صفاء الليثي توثق أعمال وتجارب السينما التسجيلية

الناقدة صفاء الليثي
الناقدة صفاء الليثي بمهرجان الإسماعيلية الدولي

أقيمت منذ قليل، ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة لمناقشة كتاب "وجوه الحقيقة اتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية" للناقدة السينمائية صفاء الليثي والذي صدر ضمن كتب المهرجان، وأدارت الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وحضر الندوة عدد من السينمائين والنقاد من بينهم الكاتبة حنان ابو الضياء والناقد محمد سيد عبد الرحيم ،والكاتبة ناهد نصر، ومدير التصوير محسن أحمد.

فيما قالت الناقدة ماجدة موريس أن صفاء الليثي وثقت جزء هام من تاريخ السينما التسجيلية  بداية من خيري بشارة وداوود عبد السيد ومحمد كامل القليوبي، وعطيات الابنودي وغيرهما، كما اشارت في الكتاب إلي نماذج هامه من العاملين في صناعة الفيلم التسجيلية، وكيف تحولت من مونتيرة إلي ناقدة ترصد وتوثق مراحل مختلفة في تاريخ السينما المصرية.

ومن جانبها قالت الكاتبة صفاء الليثي: لقد بدأت الكتابة النقدية في بداية طريقي مع المخرج خيري بشارة في فيلم "طبيب في الارياف"  وكانت علاقته حميمه جدا بالمادة، واكثر شخصين شجعوني علي الكتابة فاروق عبد القادر والرسام محي اللبان، مؤكدة أن أولي كتابتها كان حزل فيلم "هستريا" بعد الهجوم الذي تعرض له الفيلم واتهام المونتير  بافساد الفيلم.

وأضافت: كنت أذهب الي المركز القومي للسينما للبحث عن افلام تسجيلية لأنقلها علي شرائط vhs  و كانت تقوم بتفريغ لقطة لقطة ومشهدا مشهد.

كما تحدثت عن علاقتها بالمخرج داوود عبد السيد وعلاقته ببناء الفيلم مع المونتير احمد متولي، مشيرة إلى أن العمل في مونتاج الفيلم التسجيلي عملية ممتعة جدا وكان دائما لدي وجهة نظر لدرجة ان المونتير احمد متولي اقتنع بوجهة نظري في أحد أعماله حول ضرورة تغيير اللقطات لتسهل تركيب المؤثرات الصوتية.

وتحدثت صفاء الليثي عن تجارب هامه مع كبار المخرجين امثال توفيق صالح د، داوود عبد السيد، محمد كامل القليوبي، ووجهت الشكر إلى مجلة الفن السابع والتي كانت من أهم المجلات .

كما تناولت علاقتها مع مخرجين كبار سلكوا طريق مختلف مثل عطيات الأبنودي والمخرج علي الغزولي وفؤاد التهامي ونبيه لطفي، وذكرت ان علاقتها بعطيات الابنودي بدأت عندما طلبت منها ان تشاهد اعمالها وتكتب عنها بعد انتشار "جماليات السينما التسجيلية".

يذكر أن صفاء الليثي مونتيرة وناقدة سينمائية تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم مونتاج ،حصلت علي جائزة أفضل مونتاج من مهرجان دمشق الدولي عن فيلمها الروائي الثاني “ ثلاثة علي الطريق” للمخرج محمد كامل القليوبي.

وقد أعادت خلال الكتاب نشر بعض من المقالات والكتابات والأسرار الخاصة بعالم الفيلم التسجيلي.

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المركز القومي للسينما ماجدة موريس افلام تسجيلية اليوم الخامس مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية المركز القومي الليثي مهرجان الاسماعيلية الدولي القومي للسينما

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