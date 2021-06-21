الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب ودخوله في غيبوبة بمشاجرة على أولوية المرور بالتجمع

المجني عليه
المجني عليه

تواصل جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب على آخر باستخدام “عصا بيسول” بمنطقة التجمع الأول، وإصابته بجروح نافذة، دخل على إثرها في غيبوبة فاقدا للوعي ومتأثرا بإصابته.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب في رأسه ودخوله في غيبوبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على أولوية المرور، اعتدى على إثرها المتهم على المجني عليه “بعصا بيسبول”  قام بضربه بها على منطقة الرأس مباشرة ما أدى إلى إصابته. 

وجرى تحديد المتهم وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات ألقي القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عمر عبد الناصر، شقيق المجني عليه، تفاصيل  حول الحادث  “يوم 16  الشهر الجاري ، عبدالله أخويا كان رايح يغسل العربية، وحصلت مُشادة كلامية بينه وبين صاحب سيارة أخرى كانت متوقفة في ذات المكان، لكن صاحب السيارة بعد المشادة التي وقعت، نزل من سيارته وسحب عصايه وضربه فوق دماغه”.

وتابع شقيق المجني عليه: "الناس جريت بيه على المستشفى الجوي، والأشعة وضحت إن عبدالله عنده ارتجاج في المخ، وشرخ في الجمجمة، وتم القبض على المتهم".

القاهرة الجديدة اعتداء شاب بلاغ ا المستشفيات مشاجرة

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