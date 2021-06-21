محافظ مطروح يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بالضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار اعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمدينة الضبعة مؤكدا على المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات والاسراع في اعمال التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك في اطار توفير الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالمناطق المستهدفة.

وقال العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعه انه تتم حاليا اعمال رصف شارع خلف مستشفى الضبعة المركزى بطول 600م وبعرض 10 أمتار مع متابعة استكمال رصف باقي الشوارع المخطط رصفها حاليا.

وكان أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استكمال تنفيذ خطة الرصف 2020/2021 شرق المدينه المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث تم الانتهاء من تنفيذ شوارع بعلم الروم بطول 1كم وربطها بكلا من محور على حميده بطول 1.25 كم والمقابر بعزبة شندى بالكيلو7 بطول 500متر وجارى العمل بمنطقة حثاوة بالكيلو ه بطول 2كم وسملا بالكيلو 12 بطول 400 م .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن البدء في أعمال الترميم لشوارع منطقة عمارات محدوي الدخل بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي وتوصيله بالمنازل والعمارات السكنية بنطاق المدينة وذلك في اطار خطة المدينة لاعادة الشئ لاصلة .

وأشار إلي إنه تم الانتهاء من رصف منطقة ريم وشوارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي منطقة علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح للشركات العاملة ببذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة تمهيدا للبدء في اعمال الرصف بشوارع الاحياء والعزب بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق .

اعمال الرصف بمدينة الضبعة

اعمال الرصف بمدينة الضبعة

اعمال الرصف بمدينة الضبعة

اعمال الرصف بمدينة الضبعة

اعمال الرصف بمدينة الضبعة