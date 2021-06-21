طلاب الدبلومات يؤدون امتحان مادة الرياضيات العامة والتطبيقات التكنولوجية

أدى اليوم، بمحافظة القاهرة طلاب الدبلومات الفنية امتحان في مادة الرياضيات العامة والتطبيقات التكنولوجية، بحضور 21,692 طالب تعليم صناعى نظام الـ 3 والـ 5 سنوات و 22,391 طالب تعليم تجارى، 4733 طالبا بالتعليم الفندقي باجمالى 48,816 طالبا.

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات اليوم لم تشهد أى مشاكل، مشيرة إلى أنها استقبلت كافة الاستفسارات والرد عليها مباشرة، كما تتلقى الشكاوى وتعمل علي حلها لحظة بلحظة.

ومن جانبه تابع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد عطية على للتدخل السريع لحل اية عقبات واتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية خلال عملية الامتحانات.

ويؤدى 742 ألفا و318 طالبا وطالبة بشهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي –زراعي –تجاري –فندقي)، صباح اليوم، في ثالث أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2020/2021.

وأعلنت لجان امتحانات الدبلومات الفنية، تعليمات أداء الطلاب للامتحانات، حيث وضعت الوزارة إرشادات للطلاب فى مدخل اللجان حذرت فيها الطلاب من مخالفتها، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات إلغاء امتحانات للطالب.

وأوضحت، أنه يلغى الامتحان فى حالة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات، ومساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك، مشددة على أنه فى هذه الحالات يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد.

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