الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروعًا ضمن «حياة كريمة»

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات من خلال قيام المسئولين بالمحافظة بالزيارة الميدانية لهذه المشروعات الجارية بقرى الإيمان والشهامة والسماحة والأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو والتي تشمل محطة رفع للصرف الصحى وإحلال وتجديد مجمع مدارس الشهامة والتعليم المجتمعى بالأيمان ، مع إنشاء وحدة بيطرية ،وإنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب الإيمان ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة ومكتب بريد بالشهامة لتأتى بعض هذه المشروعات ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة والتي تم تنفيذها فى  13 قرية بها 83 مشروعا بمختلف القطاعات بإعتمادات 280,7 مليون جنيه.

أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ 192 مشروع قابلة للزيادة ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة علي مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، بأن معدلات التنفيذ بمختلف القطاعات داخل قرى وادى الصعايدة تسير بخطى ثابتة ووصلت نسب التنفيذ ما بين 35 % إلي 100 %  حيث تم التنبيه على منفذى المشروعات بأهمية وضع بانرات ولافتات تعريفية وتوضحية تتعلق بوصف المشروع بشكل كامل.

وأكد علي أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم بشكل مستمر رصد كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية للأهالي داخل القرى المستهدفة ضمن مشروع التطوير الشامل للريف المصري من خلال جلسات الإستماع حيث كانت من أبرز المشاكل شكوى إحدي السيدات بقرية السماحة المخصصة للأرامل والمطلقات من زيادة منسوب المياه الجوفية بالقرية وإنعدام الخدمات ، وتم إعداد مذكرة بذلك ورفعها للمحافظ للإستعانة بأساتذة من كلية الهندسة طبقاً للبرتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة .

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السيسي أسوان عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان مبادرة الرئيس

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