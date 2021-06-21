في ذكرى وفاتها.. 4 أبراج تحب الحياة على خطى السندريلا سعاد حسني

يتزامن، اليوم 21 يونيو، مع ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسني والتي رحلت عن عالمنا في عام 2001، بعد ما أمتعتنا بالعديد من الأعمال الخالدة في السينما والتليفزيون، و بمجرد ما تنظر اليها تجد شخصية مُحبة للحياة "فرفوشة" لا تميل للنكد فهي امرأة برج الدلو.

- صفات امرأة برج الدلو

نجد أن المرأة صاحبة برج الدلو مُحبة للحياة، غير متكلفة، ترغب في العيش ببساطة وتعمل ما تحب حتى تُبدع فيه، وتعشق السفر وبمجرد أن تجد ما يزعجها تهرب منه على الفور .

ويوافقها عدد من الأبراج الأخرى المُحبة للحياة، وهذا ما نرصده خلال السطور التالية وفقًا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

- برج القوس

من الأبراج "الفرفوشة" للغاية تعشق السفر والترحال، خاصة الأماكن الجديدة، لا تميل للحزن أو التشاؤم تشع حيوية ونشاط وتسعى لتشجيع ما حولها لهذا أيضا.

- برج الحمل

رجل برج الحمل أكثر من أنثي الحمل في السعادة والميل للبهجة والسرور، فهو مُحب للحياة والسفر والسهر أيضا .

- برج الميزان

يعشق برج الميزان الأصدقاء والخروج معهم، ولكن لدى أصحاب برج الميزان فترة يميلون فيها للحزن، والدخول في مرحلة عدم رؤية أحد ولكن سرعان ما يخرج من هذه الفترة سريعًا بفضل أشخاص حوله، ويظهر حب الميزان للحياة من خلال الاهتمام بكافة تفاصيل حياته من ملابسه وغيرها من التفاصيل.

- برج الثور

أنثى الثور لديها قدر من التفاؤل حتى في أحلك الظروف لا ترى أن الانسان عليه أن يتفاءل ولا يتشاءم، حتى يستطيع أن يواجه ما يمر به من ظروف.

تعتبر الفنانه سعاد حسنى من أيقونات السينما المصرية، واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي، حيث شاركها في مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها للمخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمة حسن ونعيمه عام 1959، ثم توالت من بعدها في تقديم الأفلام ومن أشهرها حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، خلي بالك من زوزو، القاهرة 30، حيث وصل رصيدها في السينما إلى 91 فيلما.