«الريف المصرى» تمد فترة سداد فواتير الكهرباء للمتعثرين فى غرب المنيا

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ان الشركة نجحت فى حل مشكلة العديد من المنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5مليون فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا والمتعلقة بالكهرباء، حيث أسفرت الاتصالات والمناقشات التى أجرتها شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن منح المنتفعين المتعثرين فى سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم مهلة جديدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل ٢٠٢١.

تلقت شركة تنمية الريف المصرى شكوى من بعض مزارعى بنجر السكر بمنطقة امتداد غرب المنيا، حيث كان بعضهم قد تعثر فى سداد فواتير الكهرباء المستحقة، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائى عنهم، إلا أن اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وجه بالتواصل بشكل عاجل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى استجابت لطلب "الريف المصرى الجديد" وقررت إعادة التيار الكهربائى لمدة شهر، كمهلة للمزارعين والتى تم تجديدها حتى نهاية شهر أغسطس المقبل ٢٠٢١، لحين تسوية المستحق عليهم لشركة الكهرباء، والانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.

وكانت قد أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والانترنت بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

و أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد ، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى الريف المصرى الجديد.