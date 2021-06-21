الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنسبة حضور 92%.. 17997 طالبا أدوا اختبارات الأحياء والاستاتيكا اليوم

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمتابعة سير الامتحانات التجريبية الثالثة لشهر  يونيو  الجاري  لطلاب الصف الثالث الثانوي،  والتي  انطلقت اليوم الاثنين  بمادتي الأحياء والاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية.

 وأشار محافظ البحيرة، أن طلاب الشعبة الأدبية سيؤدون غدا الثلاثاء امتحان مادة التاريخ، على ان يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 و أدى 17997الف  طالبا وطالبة من طلاب شعبة علمي الامتحانات فى مادتي الأحياء والرياضة التطبيقية " الاستاتيكا"، وذلك منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وبلغت نسبة الحضور  92% حيث تغيب عن الامتحانات 1480 طالب وطالبة.

- غرفة عمليات مركزية  لمتابعة الامتحانات

 من جانبه قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم،  أنه تم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لحسن سير الامتحانات والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب . 

- اختبار كفاءة الخوادم

 وأشار  إلى  ان الامتحان التجريبي الثالث  والذى بدا اليوم  يستهدف 27 ألف و 636 طالبا وطالبة بنطاق المحافظة ويهدف الامتحان  إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعريف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واختبار استخدام "البابل شيت" بالإضافة إلى تعريفهم على اللجان الامتحانية والحصول على ارقام الجلوس والاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة، و هو ما يعطى الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين، والتقييم لتجربة الأسئلة والبابل شيت،  و تجربة إضافية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائى المقرر له 10 يوليو القادم. 

 

يوسف البحيرة محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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