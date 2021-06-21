حركة تنقلات محدودة لقيادات المحليات في مدن وقرى الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 391 لسنة 2021، بإجراء حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء وسكرتيري القرى، لافتًا إلى أن الحركة تهدف ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وجاء القرار كالتالي "تكليف علاء عبدالله عبادي من العمل سكرتيراً لقرية الروضة للعمل رئيساً لقرية الرياح، وتكليف عبدالمنعم محمد سالم من العاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيراً لقرية الروضة، وتعديل تكليف محمد أحمد أحمد صالح من العمل مدير نادي المنتزه سكرتيراً لقرية نفيشة، وتكليف وليد سعيد محمد أحمد من العاملين بمركز ومدينة الإسماعيلية سكرتيراً لقرية الضبعية، وتكليف عماد علي زيدان من العاملين بمركز ومدينة القنطرة شرق للعمل سكرتيراً لقرية السلام الجديدة.

كما شمل القرار تكليف سهير محمد عبدالسلام من العمل سكرتيراً لقرية الشروق للعمل رئيسا لقرية الشروق، وتكليف هدى حمدين درويش من العاملين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيراً لقرية الشروق.

كما شمل القرار تكليف منى صالح دسوقي من العمل سكرتير قرية نفيشة وعودتها لعملها الأصل بحى ثاني الإسماعيلية، وإنهاء تكليف محسن محمد سعداوي من العمل سكرتير قرية الطبيعية وعودته لعمله الأصلى بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أصدر قراراً قبل أيام، حركة تنقلات محدود فى الإدارة المحلية بالمحافظة في مراكز فايد والتل الكبير وحي ثان.

وأصدر المحافظ قرارا بتعديل تكليف أحمد السيد العايدي من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة فايد، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة التل الكبير، لحين تعيين رئيسا جديدا للمركز.

كما أصدر المحافظ قرارا بتعديل تكليف شاكر السيد من العمل رئيسا لقرية نفيشة. للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة فايد.

كما شمل القرار تعديل تكليف إيمان مبارك من العمل مساعدا لرئيس حى ثاني الإسماعيلية ( بنطاق الشهداء وحى العبور) للعمل مساعدا لرئيس حي ثاني الإسماعيلية.

وتضمن القرار تعديل تكليف الأمير عبدالله. من العمل مساعدا لرئيس حي ثاني الإسماعيلية (بنطاق عرايشيه مصر وحى السلام) للعمل رئيسا لقرية نفيشة.