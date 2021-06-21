نائب رئيس جامعة الأزهر يلتقي رؤساء الأقسام بكلية البنات في المنيا

عقد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم اجتماعاً مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية البنات الأزهرية بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور إمام الشافعي محمد حمودي عميد الكلية، والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وذلك للتأكيد على الالتزام بالضوابط المتعارف عليها فى وضع و تصحيح الامتحانات وتقييم الطالبات.

واستمع فضيلته لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ووعد بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى تحول دون جودة العملية التعليمية.

كما أثنى على روح التعاون بين السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأشاد بالجهود المبذولة في العملية التعليمية، خاصة وأن الكلية تعد من الكليات الوليدة التى تحتاج جهد كبير من الجميع.

وأشار الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن جامعة الأزهر تسعي دائماً إلي الإرتقاء بالمستوي التعليمي للطلاب كما تسعي إلي الإرتقاء بمستوي عضو هيئة التدريس وتطوير المناهج التعليمية بمختلف المجالات.

في نفس الوقت طالب الجميع بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان " www.egcovac.mohp.gov.eg " للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع مع الإلتزام بضرورة الإلتزام بتطهير وتعقيم المنشأت والمعامل وقاعات التدريس بالإضافة إلي الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

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