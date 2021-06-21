تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين في قضايا جنائية بالإسكندرية

نفذت مصلحة السجون صباح اليوم الاثنين، إعدام 7 مدانين في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي وأحد الأئمة، فيما تم نقل الجثث إلي مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمها لذويهم لدفنها.

وقالت مصادر إن المنفذ بحقهم الإعدام صباح اليوم الاثنين، جميعهم مدانيين في قضايا قتل مقترنه بالسرقة، وأنهم من 3 محافظات هى الدقهلية والبحيرة والإسكندرية، موضحة، أن الجثث ستظل في مشرحة كوم الدكة، حتى يتم إخطار أسرهم لاستلام جثثهم وأنه حال رفض الأسرة استلام الجثة (وهذا ما يحدث في كثير من الأحيان) تظل الجثة في ثلاجة المشرحة فترة، وبعدها بناءا علي قرار من النيابة العامة يتم دفن الجثة في مقابر الصدقة.

يذكر أن محكمة النقض أيدت الاثنين الماضى، أحكام الإعدام بحق 12 قياديا من جماعة الإخوان الإرهابية وهم: محمد البلتاجي وصفوت حجازي و عبد الرحمن البر وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، والفرماوي، ومصطفي عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

وبعد 14 يوما من صدور قرار محكمة النقض يصبح الحكم واجب النفاذ في حال تصديق رئيس الجمهورية على الحكم، ما لم يخفف العقوبة أو يأمر بالعفو، حيث أعطي القانون سلطة لرئيس الجمهورية بأنه خلال 14 يوما من تأييد حكم الإعدام يمكن للرئيس تخفيف العقوبة عن المحكوم عليه بالإعدام أو أن يعفو عنهم نهائيا.