حكم تاريخى بحبس رئيس شركة لم يلتزم بتعيين 5% من ذوى الإعاقة

لمدة شهر وكفالة 500 جنيه

في حكم يعد الأول من نوعه، عاقبت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، اليوم الإثنين، صاحب شركة بالحبس شهر وكفالة 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقت، وألزمته بالمصروفات الجنائية، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعيين العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة.

وكان مكتب مفتش عمل حلوان، حرر محضرًا ضد صاحب شركة لتصنيع الأثاث لاتهامه بعدم استيفاء نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة 5% بواقع عدد العاملين مخالفًا لنص المادة 22 لسنة 2018.

- حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات المحكمة، أنَّ المتهم لم ينفذ القانون ولم يهتم بتعيين أحد من العاملين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو نسبة 5% من كل شركة لتعيينهم داخل الشركات بهدف دمج متحدي الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على وظائف.

يذكر أنَّ الدولة تهتم بقضية دمج ذوي الإعاقة في التنمية كإحدى القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمي، فهي قضية تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث يأتي ذوي الإعاقة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر.