متهمة بـ«إثارة المشاعر الجنسية».. لماذا يُهاجم الجمهور هيدي كرم؟

سيل من الهجوم والانتقادات تعرضت لها الفنانة هيدي كرم، ما جعلها تشعر بالغضب وتخرج لترد على الهجوم الذي تعرضت له، ما جعل اسمها يتصدر تريند "جوجل"، على مدار الساعات الأخيرة،

بداية القصة

القصة بدأت عندما ظهرت هيدي كرم في الفيديو وهي نائمة على ظهر ابنها وتلعب تمرين الضغط، حيث علقت قائلة: "حياة قلب أمه.... !!! بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار".

الانتقادات التي تعرضت لها

قالت بسمة إبراهيم، إحدى المتابعات، "ده فيديو عيب وميصحش ام تعمل مع ابنها كده مفيش حاجه حاجه اسمها باه احنا مرضى نفسين وناس حاقده ده عيب عيب"، بينما قال هشام البحيري: "البيوت لها حرمتها فما يحدث فى البيوت من جد او هزار ما يجب حتى ان احكيه للغير فما بالك ان يعرض على العامة .. ده زى ما اتعلمناه من أهلنا اسمه تسيب وقلة ادب . ولكن فى ناس ينطبق عليها المثل إن لم تستحِ فافعل ما شئت".

وقالت فاطمة عادل:"هوا في إيه المفروض يبقا فى حدود فى الهزار ما بين الابن وأمه مهما كان"، فيما قال أحمد حامد: "ياست الكلام ده عيب انتي كدا بتثيري مشاعر الجنسية لابنك وممكن يعمل حاجات غلط".

وأضاف باسم محسن: "ابنك الكبتن يعرف مافي تمرين ضغط بشكل دا لكن ممكن تجلسي على ظهره ويتمرن عادي مو تنبطحي فوقه اعتقد كده عيب يا ماما بغض النظر عن امه ولا اخته الاحترام واجب والله يخليكم لبعض".

رد هيدي كرم

أزعجت هذه التعليقات هيدي كرم، التي خرجت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللى أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبيباركولي عليه ويقولولي ربنا يخليهولك".

وأضافت "كرم": "بس في بعض الناس مريضة بجد، انتو يا جماعة هبل؟ مجانين؟ هطل؟ انتو مضحكين جدا، والحقيقة انتو اللى مقرفين مش أنا، أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم انتو والمرض في دماغكم انتو والغباء في دماغكم انتو، هقولكم ايه، ربنا معاكوا".