الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب علمى علوم يرصدون خطأ فى امتحان «الأحياء»

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

رصد طلاب علمى علوم خطأ فى امتحان الأحياء اليوم الإثنين، وهو الامتحان التجريبي الثالث والبروفة للامتحان الأساسي المقرر عقده فى يوليو المقبل.

وقال الطلاب فى رسالة لوزير التربية والتعليم: "السؤال 49 الإجابة ب و ج نفس الحاجة بالظبط بس في التابلت مختلفين عن بعض".

وقال طلاب الثانوية العامة، إن الاجابة فى البابل شيت مختلفة عن الإجابة الموجودة فى التابلت، وناشدوا وزير التربية والتعليم عبر جروبات «أدعم طارق شوقي» باتخاذ اللازم.

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على شكاوى طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بشأن قصر وقت امتحان الاستاتيكا اليوم الاثنين.

وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنه فى الامتحان الأساسي سيكون هناك وقت إضافى للطلاب حتى يتمكنون من الحل فى البابل شيت والتابلت.

وأضافت المصادر أن الوقت الإضافي سيكون فقط فى الامتحان الأساسي وليس التجريبي. 

وكانت قد تعددت شكاوى الطلاب من قلة الوقت حيث قال أولياء الأمور: «الوقت فعلا كان صعب جدا والاسئلة كثيرة جدا على الوقت ».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على اللجان، وقالت من خلاله إنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتى وإن قام بتحرير الإجابة على التابلت.

وانطلق اليوم الاثنين اليوم الأول للامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

 وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت أنه في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

 

 

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