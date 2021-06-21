أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك دار نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتقدم باقة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكتاب والسياسيين والأدباء من رواد الثقافة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب العديد من المفاجآت التي تنتظر زوار المعرض، يأتي في مقدمتها: كتاب "تفاءل..حواديت بألوان الحياة" للدكتور خالد حبيب، ورواية "الترجمان" لحازم الشاذلي، و"موسكو تل أبيب" للدكتور سامي عمارة ، و"حارة عليوة" لمحمد عبدالعاطي، يأتي كل هذا بالإضافة إلى صدور طبعات جديدة متميزة تجمع الأعمال الكاملة لرواد الأدب العربي: الكاتب يحيى حقي ود. يوسف إدريس؛ حيث حرصت الدار على إصدارها في مجلدات حفاظًا على ما قدمه الراحلان من إبداعات أدبية.

واهتمت نهضة مصر بتقديم عمل سياسي جديد للدكتور سامي عمارة "موسكو - تل أبيب" الذي يعد إعادة قراءة للتاريخ وقيام دولة إسرائيل.

كما تقدم الدار عددًا من الكتب التربوية المترجمة: "تنشئة الإنسان في العالم الرقمي"، و"فيم يفكر صغيري؟" اللذين يعدان من أهم الكتب التي من شأنها مساعدة أولياء الأمور على تربية أبنائهم بشكل صحي سليم وحمايتهم لدى تصفح العالم الرقمي. بالإضافة إلى الكتاب العلمي المترجم"الكون" الذي يستعرض حقائق علمية عن نشأة الكون والأرض للكاتبة "آن درويان".

أما في مجال الطفل فتقدم نهضة مصر باقة من أحدث القصص والإصدارات منها: "يوميات ريهام" لسماح أبو بكر، "ثورة الأمهات في بيت الأسد" ليعقوب الشاروني، "المتاهة"و"رحلة الحروف العربية" للدكتورة عفاف طبالة. هذا إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم، حيث إن الشركة تعد الوكيل الوحيد لمنتجات شركة ديزني العالمية Disney وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK. كما تقدم أيضًا كتب سكولاستيك Scholastic.

وانطلاقًا من رسالتها القائمة على نشر الوعي والثقافة في جميع الأوساط توفر نهضة مصر لقرائها عروضًا وخصومات رائعة تصل إلى 30% على جميع الإصدارات الحديثة. كما تقدم خصومات تتراوح ما بين 40% إلى 80% على باقي الإصدارات الثقافية والكتب التعليمية، إلى جانب تخصيص جناح خاص في صالة 2 للكتب المخفضة بفئات تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهًا بحد أقصى.

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