وزيرة الثقافة الفرنسية تعلن استئناف الحفلات الموسيقية في 30 يونيو الجاري

أعلنت وزيرة الثقافية الفرنسية روزلين باشلو استئناف الحفلات الموسيقية اعتبارا من 30 يونيو الجاري.

وقالت الوزيرة الفرنسية - في ختام اجتماع بقصر الإليزيه اليوم الإثنين - إن الحكومة الفرنسية قررت استئناف الحفلات الموسيقية الدائمة اعتبارا من 30 يونيو الجاري، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للمكان الذي سيقاك فيه الحفل 75٪ فقط بالأماكن المغلقة و 100٪ من طاقتها الاستيعابية في الهواء الطلق.

وأضافت باشلو - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الاخبارية، في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية - أن تصريح الصحة (إثبات التطعيم أو اختبار سلبي أخير لكورونا) سيكون مطلوبا فقط للحفلات الموسيقية التي تضم أكثر من 1000 متفرج ولن يكون ارتداء الكمامة إجباريا بل يوصى به.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اجتمع في قصر الإليزيه بممثلين عن النوادي الليلية والأنشطة الموسيقية لتقييم إعادة استئناف النشاط ودعم هذا القطاع جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لبحث البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه في تلك الأماكن.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.