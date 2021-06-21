الرئيس الإيراني: أولوية إيران تحسين العلاقات مع جيرانها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن الأولوية لإيران تحسين العلاقات مع جيرانها، مؤكداً انه لا توجد عقبات أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار لاسيما السعودية، أعلن الرئيس الإيراني أن "لا عقبات" أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية. وقال "لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين".

- رئيسي: لن نسمح بمفاوضات استنزافية

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، انه في أول مؤتمر صحفي بعد فوزه بالانتخابات، قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين "لن نسمح بمفاوضات استنزافية" في إشارة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه.

وأوضح الرئيس الإيراني أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات، وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط، واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015.

لكنه قال "سنواصل التعامل مع جميع دول العالم كمبدأ واسع ومتوازن للتفاعل في السياسة الخارجية"، مشددا على دعم أي مفاوضات تضمن مصلحة إيران.

أما عن الأوضاع المعيشية المتدهورة في إيران، فأعلن رئيسي أن "الشعب يريد تغيير الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد".

وأعرب عن تقديره "للخدمات التي قدمتها الحكومات المختلفة" بعد ثورة الخميني، مشيرا إلى امتلاكه "برنامج التنمية السابعة بالتعاون مع البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام".

- تعهد بتحسين الاقتصاد الإيراني

وتعهد الرئيس المنتخب بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة، خاصة أن العقوبات الأميركية ما زالت سارية.

تأتي تصريحات رئيسي لا سيما ما يتعلق منها بالمفاوضات النووية، متزامنة مع تأكيد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تلك المحادثات صعبة.

وكان "بوريل" قد أعرب في مقابلة مع قناة العربية، في وقت سابق اليوم، عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب رئيسي خلفا لحسن روحاني، إلى تعطيل جهود التوصل لاتفاق، وقال: "نأمل ألا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا".