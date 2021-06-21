إزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع محافظة الجيزة

واصل ضباط شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، شن الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملة التي استهدفت بولاق الدكرور، والطالبية، والهرم، والمنطقة الأثرية بالهرم، وحدائق الأهرام، ومدينة 6 أكتوبر، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والباعة المتجولين، والكافيهات.

كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 57 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.