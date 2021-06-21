الإثنين 21 يونيو 2021
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مصر

اليوم.. إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بـ 3 محافظات

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية بالمجان، اليوم الأثنين ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاقها بمناطق؛ فلسطين مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، جزيرة بلى مركز بنها محافظة القليوبية، القبابات مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية

الصحة قوافل طبية حياة كريمه مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخدمات الطبية المجانية المناطق النائية والمحرومة

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