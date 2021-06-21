الإثنين 21 يونيو 2021
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محافظات

الآثار تتنازل عن قطعة أرض 6 فدان للنفع العام بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها نجحت في الحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استلام قطعة أرض بمركز فارسكور من ولاية الآثار لصالح المحافظة لإقامة مشروع نفع عام، وذلك بالقرار رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠٢١ والذى جاء نصه "يخرج من عداد الأراضى الأثرية مسطح الجزء المتبقي من تل آثار البراشية البالغ مساحته ٦ فدان و٢٠ قيراطا و١٤ سهما، بالقطعة رقم ٢ حوض رزوق نمرة ١٥ ناحية عزبة النجار وقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور بمحافظة دمياط".

وعقدت المحافظ اجتماعاً مع اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثل وزارة الآثار و مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع آليات اقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي على الأرض بعد استعراض الموقف الخاص بها، إذ أكدت "محافظ دمياط" على إعداد الدراسات المطلوبة لإقامة المشروع على هذه الأرض بما يحقق تغطية قري الأربعين وكرم ورزوق وحجاجة وتوابعهم والمناطق المحيطة بخدمات الصرف الصحي.

وأشارت "الدكتورة منال عوض" إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة المحافظة لتغطية جميع المناطق بالمحافظة بالصرف الصحى، إذ أشارت إلى أن المحافظة ستصبح مخدومة بنسبة ٨٥٪ بنهاية العام الحالى، كما تسعى إلى تغطية جميع المناطق بنسبة ١٠٠٪ فى أقرب وقت ممكن لتصبح المحافظة الأولى فى تنفيذ ذلك المخطط.

وأكدت "محافظ دمياط" على إعداد الدراسات المطلوبة لإقامة المشروع على هذه الأرض بما يحقق تغطية قري الأربعين وكرم ورزوق وحجاجة وتوابعهم والمناطق المحيطة بخدمات الصرف الصحي.

وأشارت إلى أن المحافظة ستصبح مخدومة بنسبة ٨٥٪ بنهاية العام الحالى، كما تسعى إلى تغطية جميع المناطق بنسبة ١٠٠٪ فى أقرب وقت ممكن لتصبح المحافظة الأولى فى تنفيذ ذلك المخطط.

دمياط محافظ دمياط منال عوض وزارة الاثار كرم ورزوق

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