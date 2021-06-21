1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان حتى 2021

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن التكلفة الإجمالية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان التابع لشركة مصر العليا، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 والتي بلغت 1,5 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك ،

وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة أسوان التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 545 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,5 مليار جنيه مقسمة كالتالي:

تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات) وبلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة أسوان خــــلال الفترة 705.6 مليون جنيه.

مبادرة حياة كريمة:

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة أسوان لعدد (9) قرى.



وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسوان خلال الفترة حوالى 783.4 مليون جنيه.



وحول توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى أشرفت شركة مصر العليا على مشروع توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادي – توشكي.

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم إنشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020 ، وتم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، كما تم الانتهاء من تطوير عدد (9) مراكز خدمة عملاء من أجمالي عدد (9) مراكز بقطاع كهرباء أسوان، تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.،

وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.