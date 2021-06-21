موعد صلاة الجنازة على والدة وزير شؤون المجالس النيابية

تقام صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عقب صلاة العصر من مسجد المشير.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال في برقية النعي نتقدم بخالص التعازي و صادق المواساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، يشاطره فيها الأحزان فى وفاة والدته، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعى المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلي المجلس والدة الوزير (فؤاد) داعين لها بالرحمة والمغفرة.

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري برقية مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته.

وكانت قد توفت صباح اليوم، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.