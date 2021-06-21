الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

موعد صلاة الجنازة على والدة وزير شؤون المجالس النيابية

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية

تقام صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عقب صلاة العصر من مسجد المشير.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال في برقية النعي نتقدم بخالص التعازي و صادق المواساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، يشاطره فيها الأحزان فى وفاة والدته، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. 

كما نعى المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلي المجلس والدة الوزير (فؤاد) داعين لها بالرحمة والمغفرة.

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري برقية مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته.

وكانت قد توفت صباح اليوم، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

المستشار علاء فؤاد وفاة والدة وزير شئون المجالس النيابية وزير شئون المجالس النيابية مجلس النواب صلاة الجنازة مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

«سد النهضة» والقضية الفلسطينية والمستجدات فى ليبيا محور مباحثات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى

أول رد من «التعليم» على قلة وقت امتحان «استاتيكا الثانوية» بالاختبار التجريبي

الرئيس السيسى: أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا