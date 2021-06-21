وكيل صحة الغربية يتابع القافلة الطبية بزفتى ضمن «حياة كريمة»

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، القافلة طبية المجانية بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي ضمن المبادرات الرئاسية الذي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي "حياة كريمة "، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وطارق رحمي محافظ الغربية، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية.

وتشمل القوافل عدة تخصصات طبية، حيث تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم تنظيم القافله الطبية بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي، بمدرسة شبرا ملس الابتدائية النموذجية لمدة يومين وذلك في حضور الدكتوره زينب عميرة مدير إدارة زفتي، المشرفة علي الحملة.

وقام اطباء القافلة بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 620 حالة بتخصصات مختلفه حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة"، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا والتي تعاني من نقصدفي كافة الخدمات واولها الصحية منها.

والجدير بالذكر أن قري مركز زفتي قد أُدوجت ضمن مشروع تطوير القرى المصرية مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة من ابناء المجتمع المصري وتحسين ظروف معيشتهم، وذلك حسب رؤية القيادة السياسية التي اطلقت هذا المشروع وهذه المبادرة.