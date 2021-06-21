الرئيس الروسي: خطر وباء كورونا لم يتراجع والوضع تفاقم في بعض المناطق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن خطر فيروس كورونا المستجد لم يتراجع، وإن الوضع الوبائي قد تفاقم في بعض مناطق البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما، "لسوء الحظ، لم يتراجع خطر فيروس كورونا بعد، بل إن الوضع ساء في عدد من المناطق"، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وسعيا للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه اتخذت السلطات الصحية في روسيا عددا من الإجراءات منها فرض إلزامية التطعيم للموظفين في قطاعات الخدمات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.

- روسيا تسجل 17378 إصابة جديدة بكورونا

واليوم الإثنين، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد منها، بلغ 7584 مقابل 8305 في اليوم السابق، تلتها المناطق المجاورة لمدينة موسكو حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1811 إصابة، ثم مدينة بطرسبورغ التي سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و334204 أشخاص، وتعافى من الإصابة 4 ملايين و878333 شخصا منهم 8361 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 129801 حتى الآن.

- انتشار المتحور "دلتا" االهندي في أكثر من 80 دولة

يشار إلى أنه قبل أيام، قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إن المتحور "دلتا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند انتشر الآن إلى أكثر من 80 دولة، ويستمر في التحور مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت الدراسات أن المتحور دلتا أكثر قابلية للانتقال من المتحورات الأخرى، وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إن بعض التقارير وجدت أنها تسبب أيضًا أعراضًا أكثر حدة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الاستنتاجات.

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية مؤخرًا أن مُتحور دلتا أصبح السلالة المهيمنة، متجاوزًا المتحور "ألفا" والذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في الخريف الماضي، ويشكل متحور دلتا الآن أكثر من 60% من الحالات الجديدة في بريطانيا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية مُتحورا جديدا، الثلاثاء الماضي، إلى قائمة المتحورات، يُطلق عليه مُتحور “لامدا”، والذي تم اكتشافه من قبل علماء أمريكا الجنوبية بما في ذلك تشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين.

وتراقب منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من متحورات فيروس كورونا.