رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير مركز تقنية الاتصالات المعلومات

تفقد الدكتورأشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة مشروع تطوير مركز تقنية الاتصالات المعلومات بجامعة المنصورة يشمل مشروع تطوير زيادة مساحة المركز بضعف مساحته الحالية والتي تتيح تقديم خدمات احترافية بما يتوافق مع الخطوة الهامة التي قامت بها الجامعة بتحويل المركز الي شركة مساهمة لإنتاج الحلول الذكية والأنظمة الالكترونية حيث تسمح التطورات الجديدة بعمل main data center بما يحتويه من أجهزة خوادم وشبكة انترنت ضخمة.

كما يتوافق مع تفعيل عقد الجامعة مع شركة WE لزيادة سرعة الإنترنت إلى 1GB. كما تتيح التوسعات الجديدة إعادة تأهيل المركز انشائيا بما يتوافق مع الشركات ذات الخبرة الكبيرة.

وتتوافق التوسعات التي تجريها الجامعة مع رؤية الجامعة لمواكبة خطوات الجامعة في مجال التحول الرقمي كون جامعة المنصورة حاصلة على المركز الأول في مسابقة الجامعات للعام المنقضي و مركز تقنية الاتصالات المعلومات حاصل على المركز الثاني على مستوى كل المراكز قطاع حكومي وقطاع خاص.

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مبنى حسين حماد، ومبنى أسماء بنت أبى بكر بمدينة الزهراء للطالبات، وذلك تمهيداً لبدء تشغيلهم، والذي يتيح أماكن إضافية للسكن بالمدن الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة مبنى حسين حماد والذي يتكون من 104 غرفة مخصصة لسكن للطالبات وغرف إدارية، وقاعات للمذاكرة ومشاهدة التلفزيون، بالإضافة لتجهيز الدور الأرضي للطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد مبنى أسماء بنت أبى بكر، والذي يتكون من 108 غرفة مخصصة لسكن للطالبات وغرف إدارية، وقاعات للمذاكرة ومشاهدة التلفزيون، كما يتضمن المبنى تجهيز مركز لياقة بدنية وساونا بالدور الأول.

تمت فعاليات الزيارة بحضور كلاً من الدكتور محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو النصر مدير عام المدن الجامعية.

كان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، استقبل الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذى لشركة “ISO QAR” المانحة لشهادة “ISO 9001:2015” والحاصلة على الاعتماد البريطاني “UKAS”، بحضور كل من الدكتور سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة والدكتور أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة.

وسلم الدكتور أحمد سمير، شهادة “ISO 9001:2015” إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، حيث تم منح شهادة “ISO 9001:2015” إلى جامعة المنصورة بعد إجراء المراجعة الخارجية من قبل شركة “ISO QAR” يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، والتى شملت جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة “29 إدارة” بإجمالي 63 إجراء عمل.

ويأتى ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة إلى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة.

وثمن الدكتور أشرف عبد الباسط، جهود جميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادة “الأيزو” خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة.

وكرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ثلاثة طلاب ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية لأمانتهم لعثورهم على مبلغ مالي كبير 18 ألف جنيه وعدد 2 فيزا شخصية داخل محفظة يد خاصة بسيدة فقدتها أثناء تواجدها داخل الجامعة، وتم تسليم محفظة اليد لصاحبتها وما بداخلها والتي تحتوى على المبلغ المالي وكروت الفيزا.

حضر التكريم الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اللواء محب الغرباوي مدير إدارة أمن الجامعة، وتم تكريم كلا من الطالب: عبد المنعم أسامة الشربيني طالب بالفرقة الثالثة، محمد وائل كمال طالب بالفرقة الثالثة، أحمد عماد مصطفى طالب بالفرقة الثالثة، حيث عثر الطلاب عقب انتهاء امتحانهم بكلية الصيدلة على محفظة يد بداخلها مبلغ مالي كبير وقام الطلاب بتسليم المحفظة وما بداخلها لإدارة أمن الجامعة .

ومن جانبها، بذلت إدارة أمن الجامعة جهودًا كبيرة للبحث والتحري والاستعلام عن صاحبة المحفظة والمبلغ المالي وتم التواصل مع السيدة التي فقدت محفظة يدها لاستلامها.

وأكد رئيس الجامعة خلال التكريم أن هؤلاء الطلاب نموذجا مشرفا يحتذى به لطلاب الجامعة نظرا لأمانتهم وتصرفهم النبيل لسرعة التصرف لتسليم ما وجدوه لإدارة الأمن لمحاولة إرجاع المفقودات لأصحابها.