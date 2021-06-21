الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد شكاوى الطلاب.. تفاصيل تطبيق نظام «الوقت الإضافي» في امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القصة الكاملة لـ«الوقت الإضافي» في امتحانات الثانوية العامة الأساسية، وذلك عقب شكاوى الطلاب من ضيق الوقت في امتحان الإستاتيكا التجريبي اليوم الإثنين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«االدستور»:«الوقت الاضافة سوف يكون فى الامتحان الاساسي فقط والمقرر عقد فى يوليو المقبل وليس فى الامتحانات التجريبية»

و قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على فى رسالة طمأنة لأولياء الأمور عبر جروب «ادعم طارق شوقي»:«أرجو عدم القلق لأننا ندرس كل شئ من أجلكم ، وسوف نمنح طلاب التابلت وقتا إضافيا يختلف من امتحان لأخر حتى يتمكنوا من رصد الإجابات بالنظامين الورقي والإلكتروني وهذا غير منصوص عليه في الجدول المعلن».

وأضاف وزير التربية والتعليم:«ببساطة ماتش الكرة بيكون ٩٠ دقيقة وبعدها يقرر الحكم الوقت الاضافي ، ونحن كذلك سوف نخبر كل اللجان بالوقت الإضافي لكل امتحان على حدة ولا داعي للقلق واستباق الأشياء».

وأشار الوزير إلى أن الثانوية العامة بها ٧٠٠ الف طالب ، وقدمنا لهم اختيارين كاملين ونصحنا بما نعتقد أنه أكثر تأمينا لهم (الحل ورقيا والكترونيا ) ومن حق الطالب اختيار ما يحبه، لأن هذا اختيار كل طالب على حدة

وقال الوزير:«اعتقد أن الاولاد أكثر شعورا بالأمان من أولياء أمورهم! ارجوكم اتركوا الأولاد ولا تعكسوا قلقكم عليهم».

ويهدف الامتحان التجريبي الثالث إلى تعريف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

هذا بالإضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة و"البابل شيت".

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة، يؤدون الامتحان التجريبي الثالث والأخير بالحضور للمدرسة لمدة يوم واحد فقط.

وأضاف "شوقي":"الامتحان يتم باستخدام تابلت وبابل شيت مثل الامتحان النهائي، والحضور لمدة يوم واحد للتعرف عليهما، ثم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات على موقع الوزارة.

قدم قلق على وزارة جلوس الاول الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

«سد النهضة» والقضية الفلسطينية والمستجدات فى ليبيا محور مباحثات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى

أول رد من «التعليم» على قلة وقت امتحان «استاتيكا الثانوية» بالاختبار التجريبي

الرئيس السيسى: أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا