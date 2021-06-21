بعد شكاوى الطلاب.. تفاصيل تطبيق نظام «الوقت الإضافي» في امتحانات الثانوية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القصة الكاملة لـ«الوقت الإضافي» في امتحانات الثانوية العامة الأساسية، وذلك عقب شكاوى الطلاب من ضيق الوقت في امتحان الإستاتيكا التجريبي اليوم الإثنين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«االدستور»:«الوقت الاضافة سوف يكون فى الامتحان الاساسي فقط والمقرر عقد فى يوليو المقبل وليس فى الامتحانات التجريبية»

و قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على فى رسالة طمأنة لأولياء الأمور عبر جروب «ادعم طارق شوقي»:«أرجو عدم القلق لأننا ندرس كل شئ من أجلكم ، وسوف نمنح طلاب التابلت وقتا إضافيا يختلف من امتحان لأخر حتى يتمكنوا من رصد الإجابات بالنظامين الورقي والإلكتروني وهذا غير منصوص عليه في الجدول المعلن».

وأضاف وزير التربية والتعليم:«ببساطة ماتش الكرة بيكون ٩٠ دقيقة وبعدها يقرر الحكم الوقت الاضافي ، ونحن كذلك سوف نخبر كل اللجان بالوقت الإضافي لكل امتحان على حدة ولا داعي للقلق واستباق الأشياء».

وأشار الوزير إلى أن الثانوية العامة بها ٧٠٠ الف طالب ، وقدمنا لهم اختيارين كاملين ونصحنا بما نعتقد أنه أكثر تأمينا لهم (الحل ورقيا والكترونيا ) ومن حق الطالب اختيار ما يحبه، لأن هذا اختيار كل طالب على حدة

وقال الوزير:«اعتقد أن الاولاد أكثر شعورا بالأمان من أولياء أمورهم! ارجوكم اتركوا الأولاد ولا تعكسوا قلقكم عليهم».

ويهدف الامتحان التجريبي الثالث إلى تعريف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

هذا بالإضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة و"البابل شيت".

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة، يؤدون الامتحان التجريبي الثالث والأخير بالحضور للمدرسة لمدة يوم واحد فقط.

وأضاف "شوقي":"الامتحان يتم باستخدام تابلت وبابل شيت مثل الامتحان النهائي، والحضور لمدة يوم واحد للتعرف عليهما، ثم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات على موقع الوزارة.