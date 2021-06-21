شكاوى من ضيق الوقت في «الاستاتيكا» بالامتحانات التجريبية للثانوية العامة

الثانوية العامة

شهد امتحانات الثانوية العامة التجريبية "البروفة النهائية" حالة من التباين بين الطلاب الشعبتين العلمي علوم والرياضة حول مستوى أسئلة الامتحانات التي انتهت منذ قليل.

كشف طلاب شعبة العلمي رياضة، أنه لم يتم توزيع أوراق بيضاء لحل المسائل "الاستاتيكا" عليها، موضحين أن رؤساء اللجان طلبوا منهم استخدام أوراق الاسئلة لحل الخطوات، مؤكدين أن الامتحانات النهائية التي ستنطلق يوم 10 يوليو المقبل سوف يتم توزيع أوراق بيضاء عليهم.

أوضح طلاب العلمي رياضة أن الامتحان تضمن 25 سؤالا به 60 جزئية اختيار من بين المتعدد، فقال الطالب أحمد مصطفي، طالب بشعبة علمي رياضة، أن الأسئلة تضمنت 25 سؤالا، والامتحان تضمن عددا من الجزئيات غير المباشرة ويحتاج وقت أطول مؤكدين أن الامتحان في مجمله كان فوق مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح الطالب علي الشريف، رئيس اتحاد طلاب مدرسة السعيدية، أن امتحان البابل شيت في الاستاتيكا سهل، ولكن الأسئلة تحتاج لتفكير كبير ووقت أكبر للإجابة، لافتا إلى أن التجربة الحالية من امتحانات الثانوية العامة مفيدة وعاش الطالب أجواء الاختبار النهائى وهناك استفادة حقيقة تمت على أرض الواقع.

ويهدف هذا الاختبار إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت .

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة الى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه فى الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجريبية الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية، مؤكدًا أن الامتحان التجريبي الثالث، يبدأ بمادة العلوم لطلاب شعبة علمي علوم، الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، امتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.