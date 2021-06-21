الهلال الأحمر: 150 طن من المساعدات فى طريقها للشعب الفلسطيني

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر ما زال يدعم جهود الإغاثة بالجانب الفلسطيني، وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتورة نيفين القباج،.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال 150 طن من المساعدات “الأدوية و المستلزمات الطبية والإغاثية ” إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وأضاف الناظر فى تصريحات صحفية، أن المساعدات التي يتم حشدها تصل إلى مقر الجمعية بشمال سيناء، ثم يتم إرسالها إلى الجانب الفلسطيني على فترات متتالية، موضحا أن جمعية الهلال الأحمر رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى، منذ اندلاع الازمة الماضية لتوفير احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع، أن متطوعي الهلال الأحمر مستمرون فى جهدهم دون كلل بالتواجد بالمعبر والمستشفيات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن الهلال الأحمر لديه أكثر من 30 ألف متطوع بالمحافظات يعملون بما يتجاوز أكثر من 300 ساعة عملًا تطوعيًا في كل التدخلات.

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري على تواصل لحظي ومستمر مع نظيره الفلسطيني لتقديم التجهيزات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب إرسال طواقم طبية مساعدة وأخصائيين نفسيين لتقديم الدعم النفسي اللازم والناتج عن الصدمات التي يشهدها الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وقام الهلال الأحمر بتسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال فرع شمال سيناء حتى معبر رفح تشمل أجهزة صدمات القلب، وشنط نظافة شخصية، وأجهزة قياس سكر وضغط، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول، إلى جانب إمداد فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين العابرين من الأراضي الفلسطينية.