ضبط زوجة مصرية قتلت زوجها السعودي فى شبين القناطر

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض مصرع شخص يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية" متزوج من مصرية ومقيم بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، حيث تبين أن زوجته المصرية طعنته بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه عليها وحاولت تضليل المباحث بالادعاء بأنه سقط على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف بالمنزل.

وألقى القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة القتيل واستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية " سعودي الجنسية " ومقيم قرية كفر الصهبي ووجود شبهه جنائية عقب إدعاء زوجته إصابته بطعنه سكين اثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

وانتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني وتوفي أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وادعاء الزوجة أنه أصيب أثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي، وبتضييق الخناق علي الزوجة والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت الزوجة انها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها مما أصار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنة غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفي.

وتبين من التحريات أن الزوجه تدعي “ر ا” 35 سنة ومتزوجة من القتيل منذ ما يقرب 10 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار ومقيمين قرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر وأنها فوجئت بزواجه عليها من شابة تصغرها فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين وحاولت إخفاء الجريمة بالادعاء بسقوطه على السكين اثناء الإعداد لذبح خروف ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها وراء الجريمة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.