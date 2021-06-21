للحد من الملوحة.. خطة لمواجهة مياه الصرف الزراعي بسيوة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى، حيث تم البدء في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.



تعلية وتقوية وتدعيم الجسور والآبار



وواصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة، اليوم الإثنين، تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، حيث يتم تنفيذ تعلية وتقوية وتدعيم جسر مصرف المجمع الشرقى على بركة سيوة، واستكمال أعمال الحفر والاحلال ولحام مواسير البولي ايثيلين لشبكة التوزيع لبئر ألطبو الإنتاجي العميق وشبكة بئر الشحايم ، ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تابعت الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة، تنفيذ أعمال تركيب خط الطرد الواصل بين محطة اغورمى وخزان الخلط بمنطقة خفض المنسوب، وأعمال التطهير لمصرف العزيزية ومصرف اغورمى لتوفير المياه ومواجهة الملوحة، بجانب صيانة عدد من الآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية، وتعلية وتقوية وتدعيم الجسور للحد من ازمة مياه الصرف الزراعي.



تطوير المنظومة وحلول جذرية



من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم اتخاذ عدة إجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى.

كان وزير الموارد المائية والري، قام بزيارة لواحة سيوة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة.

كما تم تنفيذ أعمال إصلاح هيكلية لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسؤوليات.