الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أجمل إطلالات صانعة الموضة سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني

تحل اليوم 21 يوينو ذكرى وفاة سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني التي رسمت الابتسامة على وجوه أجيال مختلفة ورحلت والحزن يسكن قلبها، في 21 يونيو2001، والتي تعتبرر أيقونة من أيقونات الموضة في الجيل الذهبي للسينما المصرية.

ونرصد في السطور التالية أبرز إطلالات الراحلة سعاد حسني:

سعاد حسني

إطلالات سعاد حسني 

سعاد حسني كانت وما زالت أيقونة من أيقونات الموضة في جيل الستنيات والسبعنيات، وكانت تتميز بذوقها الراقي والبسيط في نفس الوقت.

كانت تتابعها سيدات المجتمع بسبب اختياراتها المميزة للفساتين وكانت متغيرة لم تثبت على نمط واحد من الملابس.

تنوعت أزيائها بين القصير والطويل، وكانت تفضل الملابس المرقطة، والتي عادت موضتها وبقوة هذه الأيام وتجد تصميماتها رواجاً كبيراً بين الفتيات من مختلف الأعمار.

سعاد حسني

إكسسورات سعاد حسني

وحرصت سعاد حسني على ارتداء قبعة من لون الفستان نفسه مما جعلها مميزة في هذه الإطلالة، بالإضافة إلي الإيشارب، الذي كانت ترتديه على تسريحة شعرها المرتفعة.

سعاد حسني

تميّزت سعاد حسني بوضع مكياج صارخ واشتهرت بتركيب الرموش، بالإضافة إلى وضع كميات كثيفة من الكحل، واعتمدت على الآى لاينر بشكل واضح لتوسيع عيونها الصغيرة.

سعاد حسني
سعاد حسني اليوم 21 يونيو سندريلا الشاشة أيقونة الموضة الجيل الذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

مفاجأة.. الزمالك يرفض التجديد لـ عبدالله جمعة ويعرضه للبيع

هيئة الدواء المصرية تعلن عن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

إخلاء سبيل «سيدة المحلة» المتهمة بسب محافظ الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا