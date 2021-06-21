أجمل إطلالات صانعة الموضة سعاد حسني

تحل اليوم 21 يوينو ذكرى وفاة سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني التي رسمت الابتسامة على وجوه أجيال مختلفة ورحلت والحزن يسكن قلبها، في 21 يونيو2001، والتي تعتبرر أيقونة من أيقونات الموضة في الجيل الذهبي للسينما المصرية.

ونرصد في السطور التالية أبرز إطلالات الراحلة سعاد حسني:

سعاد حسني

إطلالات سعاد حسني

سعاد حسني كانت وما زالت أيقونة من أيقونات الموضة في جيل الستنيات والسبعنيات، وكانت تتميز بذوقها الراقي والبسيط في نفس الوقت.

كانت تتابعها سيدات المجتمع بسبب اختياراتها المميزة للفساتين وكانت متغيرة لم تثبت على نمط واحد من الملابس.

تنوعت أزيائها بين القصير والطويل، وكانت تفضل الملابس المرقطة، والتي عادت موضتها وبقوة هذه الأيام وتجد تصميماتها رواجاً كبيراً بين الفتيات من مختلف الأعمار.

سعاد حسني

إكسسورات سعاد حسني

وحرصت سعاد حسني على ارتداء قبعة من لون الفستان نفسه مما جعلها مميزة في هذه الإطلالة، بالإضافة إلي الإيشارب، الذي كانت ترتديه على تسريحة شعرها المرتفعة.

سعاد حسني

تميّزت سعاد حسني بوضع مكياج صارخ واشتهرت بتركيب الرموش، بالإضافة إلى وضع كميات كثيفة من الكحل، واعتمدت على الآى لاينر بشكل واضح لتوسيع عيونها الصغيرة.