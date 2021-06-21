غدًا.. حمدي الميرغني ضيف برنامج "عيش صباحك" على «نجوم أف.إم»

يحل الفنان حمدى المرغني، غدًا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج "عيش صباحك"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعين فانا إمام، ويوسف التهامي، في الساعة الثامنة صباحاً.

ويكشف حمدي عن كواليس فيلمه اللي يعرض في السينمات حالياً وهو "ماما حامل" مع نجمة كبيرة بحجم وقيمة ليلي علوي، وأهم الكواليس التي حدثت بينهما في تصوير العمل، خاصة أنه ينتمي لنوعية الأعمال "لايت - كوميدي"، كما يتحدث أيضا عن مشاركته في فيلم "تماسيح النيل"، مع الفنان مصطفي خاطر ويعلن خلال الحلقة عن موعد عرضه في السينمات، فضلاً عن أعماله الفنية الجديدة التي يحضر لها الفترة المقبلة في الدراما أو السينما.

يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، على اذاعة نجوم اف ام، في الساعة الثامنة صباحاً، ويقدمه فانا إمام، ويوسف التهامي.

كما شارك الميرغني خلال شهر الفترة القليلة الماضية في أحداث فيلم "ديدو"، والذي حقق ملايين كثيرة بعد طرحه في دور العرض السينمائي بأيام قليلة .

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو و حوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع .

وتخطت إيرادات فيلم "ماما حامل" الثلاثة مليون جنيه فى شباك التذاكر، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من طرحه فى دور العرض السينمائية، حيث انطلق يوم الأربعاء 2 يونيو الجارى، محققاً فى أسبوعه الأول مليون و400 ألف جنيه، وأسبوعه الثانى مليون و200 ألف جنيه، وما يقرب من مليون جنيه في اسبوعه الثالث.

فيلم ماما حامل بطولة ليلى علوي وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ونانسي صلاح وهدى الإتربي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.