وكيل تعليم مطروح يكرم أوائل المسابقة البحثية الكبرى على مستوى الجمهورية

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، بتكريم الطالبة آلاء عادل محمد علي طالبه في مجمع السواني الابتدائي صاحبة المركز الثاني جمهوري للمرحلة الابتدائية في المسابقة البحثية الكبري والطالب أحمد ابراهيم علي الصغير طالب في مجمع عادل الصفتي الابتدائي صاحب المركز الثامن جمهوري في ذات المسابقة وذلك وسط أجواء أسرية مبهجة.

جاء ذلك بحضور علاء عبد الحفيظ موجه عام التربية الإسلامية ويسري مجاهد موجه عام اللغة العربية وعادل محمد موجه أول التربية الإسلامية.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لكافة أعضاء توجيه اللغة العربية والتربية والإسلامية عرفانا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر وتتويج ذلك بتشريف تعليم مطروح بالحصول على مراكز متقدمة في المسابقات المركزية على مستوى الجمهورية .

كما قدم وكيل تعليم مطروح التهنئة الي المعلمين (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وأولياء أمور الطلاب، واصفًا إياهم بشركاء الإنجاز معتبرًا هذا الفوز هو تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته البالغة بوجود تلك النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح وتشريفهم المحافظة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية .

وفي ذات السياق قدم موجه عام اللغة العربية و موجه عام التربية الاسلامية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة عرفانا بدعمه المؤثر وتشجيعه الدائم للطلاب المتفوقين في المسابقات الجمهورية.

وكان كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في 14 يونيو 2021، نعمة بسيوني موجه أول رياض الأطفال لحصولها على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية لحصولها على الماجستير في رياض الأطفال وسوزان شاهين رئيس قسم بإدارة الجودة لنيلها شهادة الدكتوراه في رياض الأطفال ونشوي عبدالخالق موجه رياض الأطفال وعصام فرحات ونعمة حلمي لنيلهم درجة الدكتوراه في رياض الأطفال.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح