«الزراعة» تنظم مدرسة حقلية للنخيل في فاقوس

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ المدارس الحقلية في المحافظات لتوعية المزارعين بالزراعات وأهم إرشادات الزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وتناولت هذه المدارس توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وأهمية رفع المخلفات خارج البستان لتقليل الإصابة بالآفات والأمراض.

وتناولت شرحاً مفصلاً عن مدى أهمية عملية التقويس وعملية التلقيح في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.

وقال الدكتور عبدالعليم الشافعي، منسق المدارس الحقلية، إنه بالتنسيق مع الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل وانطلاقاً من دور المعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وقام الدكتور خالد محمد عبدالحميد، الباحث بالمعمل المركزي للنخيل، بعقد مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وبحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش، مدير عام إدارة الإرشاد بالشرقية والمهندس السيد عبدالرحمن السيد، مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس، وأخصائيين الإرشاد بالمركز وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.