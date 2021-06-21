الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم مدرسة حقلية للنخيل في فاقوس

نخيل البلح
نخيل البلح

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ المدارس الحقلية في المحافظات لتوعية المزارعين بالزراعات وأهم إرشادات الزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وتناولت هذه المدارس توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وأهمية رفع المخلفات خارج البستان لتقليل الإصابة بالآفات والأمراض.

وتناولت شرحاً مفصلاً عن مدى أهمية عملية التقويس وعملية التلقيح في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.

وقال الدكتور عبدالعليم الشافعي، منسق المدارس الحقلية، إنه بالتنسيق مع الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل وانطلاقاً من دور المعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وقام الدكتور خالد محمد عبدالحميد، الباحث بالمعمل المركزي للنخيل، بعقد مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وبحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش، مدير عام إدارة الإرشاد بالشرقية والمهندس السيد عبدالرحمن السيد، مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس، وأخصائيين الإرشاد بالمركز وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

الزراعة تنظم مدرسة حقلية للنخيل للوقاية سوسة النخيل محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

مفاجأة.. الزمالك يرفض التجديد لـ عبدالله جمعة ويعرضه للبيع

هيئة الدواء المصرية تعلن عن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

إخلاء سبيل «سيدة المحلة» المتهمة بسب محافظ الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا