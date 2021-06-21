محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 78»

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فعاليات بدء أعمال برنامج التدريب العملي المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة (صقر 78 ) والذي ينفذ خلال الفترة من 20_ 22 يونيو الجاري. ويهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة، جاء ذلك بحضور الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بجميع الحضور مقدما الشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها، كما وجه الشكر لجميع الجهات المشاركة بالبرنامج.

وأكد « الشريف» أن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم الموضوعات، فالمؤسسات القوية لابد أن يكون لديها رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتراث الوطن، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات ما يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها خاصة وأن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم القضايا والتحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح المحافظ أن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ الذى يتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، يتم لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين المنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات و الكوارث ، وأهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات و الإمكانيات المتاحة فى حال حدوث طوارئ ، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.

وفي السياق ذاته؛ كرمَ محافظ الإسكندرية أسر الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أرض الوطن.

وكانت قد تفقدت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، معسكر الأيواء الذي تم انشاؤه للأشتراك في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظه، بحضور مسؤل الاغاثة وفرق الإغاثه والطوارئ لجمعيه الهلال الأحمر ومؤسسه التكافل الأجتماعي والجمعيات الأهليه المشتركه في انشاء المعسكر حيث تم تفقد التجهيزات النهائيه للمعسكر بالكامل، والخدمات المقدمه من مسجد وكنيسة وحضانه ودعم نفسي ومطبخ وخيام الأعاشة استعدادا ليوم العرض والتنفيذ.

FB_IMG_1624272853075