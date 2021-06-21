مركز إعلام طنطا ينظم ندوة حول «أهمية الكشف الطبي قبل الزواج»

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئك العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "أهمية الكشف الطبي قبل الزواج"، بمركز طب الأسرة بسيجر بمدينة طنطا، حاضر في اللقاء الدكتورة عزه كمال القزاز، استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.

وذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار" التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع.

وشارك في اللقاء أيمن محمود، مسؤول الإعلام بمكتب صحة طنطا، وتناولت الندوة عدة نقاط حول أهمية الكشف الطبي قبل الزواج، كما اوضحت أهم الأمراض المعدية والوراثية وخطورتها ثم استفاضت المحاضرة، بالحديث عن أهمية المشورة الطبية قبل الزواج والحفاظ على الصحة النفسية والتغذية السليمة.

أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي، والندوة تحت ضاحى هجرس، مدير المركز الاعلامي بطنطا وعزه عبد الرافع سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

وكان مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية قد عقد ندوة بعنوان خطورة الزواج المبكر بمدرسة الشين الصناعية بنات شارك في اللقاء عزه عبدالرافع سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا والدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور، وبشاير الجزار مدير المدرسة وحاضر في اللقاء الدكتورة فردوس شكري، مدير تنظيم الأسرة سابقًا وقد دارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها ما معني الزواج المبكر ثم أوضحت خطورة الزواج المبكر على الفرد والمجتمع و استفاضت بالحديث عن كيفية مواجهة الزواج المبكر.

من جانبه أكد سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، أن الحملات التوعوية التي تجوب بها فرق العمل الاعلامية قرب واحياء المدن والاحياء التابعة لها، تعد ضمن خطة مدروسة لنشر الوعي في كافة اماكن محافظة الدلتا بصفة عامة ومحافظة الغربية بصفة خاصة، خاصة في الممارسات المجتمعية الخاطئة والتي نسعي لتصحيحها وارساء مبادئ تتفق مع تطوير الريف المصري.

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