تجديد حبس موظف لشروعه فى قتل طبيبة دهسا بسيارته بالشرقية

قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، تجديد حبس موظف بالتنظيم و الإدارة، على خلفية شروعه فى قتل طبيبة، دهسا بسيارته، بسرعة جنونية، بعد أن لامست مرآة السيارة دون قصد منها.

وكانت طبيبة بمستشفى القنايات العام، قد أقدمت على تحرير محضرا بقسم ثان الزقازيق، ضد قائد سيارة بعد شروعه في قتلها دهسا، انتقاما منها بعد لمسها مرآة سيارته دون قصد منها أثناء سيرها بشارع مستشفى العبور دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى اللوء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "شيماء .م.س"32 سنة طبيبة أشعة بمستشفى القنايات العام، بتحرير محضر، تتهم فيه موظفا بالشروع في قتلها، بعد قيامها بملامسة مرآة سيارته دون قصد.

وتبين من تفريغ الكاميرات، أن السيدة المذكورة وأثناء سيرها في شارع مستشفى العبور دائرة قسم ثان الزقازيق، لامست مرآة سيارته دون قصد منها، فقام بتعنيفها فعادت واعتذرت له ثم غادرت، فقام بقيادة سيارته بسرعة جنونية قاصدا قتلها، فاصطدم بها وأرداها على الأرض وفر هاربا.

وتم نقلها للمستشفى مصابة بجروح وكسور مضاعفة في القدمين والفخذ، وكدمات في كافة أنحاء جسدها ، وبالكشف عن بيانات السيارة تبين انها تحمل لوحات معدنية رقم "ر ع أ 2311" ماركة دايو رمادي اللون مملوكة لشخص يدعى "مصطفى إبراهيم" موظف بالتنظيم والإدارة ومقيم بقرية الأشراف دائرة مركز الزقازيق.

تم تحرير محضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم.

وقد تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، و ادعى افتعال الواقعة بسبب إصابته بغيبوبة سكر، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى ان جددت محكمة الجنح حبسه اليوم.