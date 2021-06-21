رئيس نظافة القاهرة يتفقد تطوير المباني الإدارية والورش الرئيسية لإصلاح المعدات

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة جولة ميدانية لمجمع ورش الهراسات للمعدات الثقيلة بالدراسة، تفقد خلالها أعمال التطوير التي تتم بمعرفة الإدارة العامه للمشروعات برفع كفاءة جميع المباني الإدارية والورش الرئيسية لإصلاح المعدات الثقيلة وآخر المستجدات في عملية التطوير.

وطلب رئيس هيئة نظافة القاهرة من إدارة المشروعات سرعة الانتهاء من باقي الأعمال والاستعداد للافتتاح في أقرب وقت ممكن.

واستقبل رئيس الهيئة المهندسة هدى سلام رئيس المركزية للشئون الفنية والمهندسة نهلة عبد الهادي مدير عام المشروعات والمهندس رأفت إسحاق مدير عام ورش الهراسات.

وتفقد اللواء ايهاب الشرشابي أرض الاصطفاف بمجمع چراچات المقطم المقررة في نهايه الشهر الجاري تفقد خلالها المنصة الرئيسية ووضع الأعلام واصطفاف المرحله الاولى من السيارات والمعدات وكلف رئيس الهيئة بسرعة الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لعمل البروفة يوم الأربعاء القادم.

وأثنى الشرشابي علي المجهود المبذول من جميع العاملين بمجمع چراچات المقطم والورش الإنتاجية والمخازن، وكان في استقباله المهندسة ريحاب اباظه مدير عام الجراچات واسعد محمد مدير عام المخازن.

كان اجتمع اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، مع شركات جمع المخلفات الطبية للثلاث شركات وهي “جرين فالي، وإيكو كنسيرف، إنفيرو كير”، لمناقشه ضبط القواعد الأساسية في عملية جمع ونقل المخلفات الطبية من المستشفيات والعيادات بعد وضع الأسعار التي تم تحديدها من وزارة الصحة.

واتفق اللواء رئيس الهيئة علي قيام الهيئة بحصر دقيق لجميع أعداد المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات على مستوى القاهرة لتحديد الكميات والمخرجات الفعلية وما يتم حرقها في المحارق المخصصة أو دفنها في المدافن الصحية.

كما اتفق اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الشركات علي التنسيق فيما بينهم للاتفاق على دخول الشركات في منظومة مراقبة سيارات جمع ونقل المخلفات الطبية المطبقة، من خلال التحول الرقمي وميكنة مهام الهيئة بالكامل بما فيها تلك المخلفات الطبية مما يعود بالنفع والفائدة على الناحية الصحية للمواطن في ظل الرعايه الطبية التي تتبنها الدولة للمحافظة على صحة المواطن مما تمثل نقلة نوعية في المراقبه على نقل تلك المخلفات الأكثر خطورة.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة