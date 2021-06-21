الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ورشة عمل حول دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة بأماكن العمل

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

واستهدفت الندوة تدريب 60 عضوا من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية ، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية أعضاء النيابة الإدارية ، بحضور كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية و القاضية أمل عمار  مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

بدأت الورشة بتوجيه المستشار عصام المنشاوى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والقاضية أمل عمار.

وأشارت المهندسة جیهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولى لجرائم العنف ضد المرأة واستعرضت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وجهود المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوى الفعال بالمجلس القومي للمرأة.

عرض المستشار أحمد النجار  البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإكترونية وإجراءات التحقيق.

وكان اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة  فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة النيابة الإدارية بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابةالإدارية ،المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الإستئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير ،المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف وذلك بمشاركة مجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.

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حقوق الانسان النيابة الإدارية وزير العدل وزارة العدل ورشه عمل المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة الدكتورة مايا مرسي

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