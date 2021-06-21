الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 كونوا تشكيلا عصابيا لتحويل الأموال خارج البنوك في القاهرة

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، و حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

و أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون. 

 - تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها مقابل عمولة

 وأوضحت المعلومات  أن اثنين من المتهمين يجمعان مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول، وتحويلها لحساب بنكي خاص بأحد المتهمين بداخل البلاد، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة بالقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تم ضبط أحد المتهمين أثناء عودته من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة تشكيل عصابي ممارسة نشاط تحويل الاموال خارج نطاق البنوك

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وائل لطفي

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