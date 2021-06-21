طلاب في الثالث الثانوي بالجيزة: الامتحان التجريبي سهل.. و«البابل شيت» جميل
تحدث طلاب بالصف الثالث الثانوي في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، عن الامتحان التجريبي الأخير قبل امتحانات نهاية العامة، واستخدام “البابل شيت".
قال بيجاد عبد الرحيم طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الاستاتيكا اليوم الاثنين كان فى مستوى الطالب المتوسط، لكنه الوقت قليل جدًا على عدد الأسئلة.
وعن تجربة "البابل شيت"، أشار "عبدالرحيم":"تجربة البابل شيت جميلة ولكنها تحتاج إلى مجهود أكبر".
ولفتت الطالبة نورهان محمد طالبة بمدرسة الجيزة الثانوية، إلى أن امتحان الإستاتيكا أسئلتها بسيطة ومباشرة وغير معقدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون باقى الامتحانات بنفس المستوى.
فيما قالت جميلة محمد، إنها تتمنى أن يكون مستوى امتحانات علمى رياضة بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس المستوى، مؤكدة أن الإستايتكا اليوم كان جميل.
انطلقت اليوم الإثنين، الامتحانات التجريبية الأخير لطلاب الثانوية العامة.
وقالت وزارة التربية والتعليم، اإن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة؛ لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.
وبينت أنه حال وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.