طلاب في الثالث الثانوي بالجيزة: الامتحان التجريبي سهل.. و«البابل شيت» جميل

تحدث طلاب بالصف الثالث الثانوي في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، عن الامتحان التجريبي الأخير قبل امتحانات نهاية العامة، واستخدام “البابل شيت".

قال بيجاد عبد الرحيم طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الاستاتيكا اليوم الاثنين كان فى مستوى الطالب المتوسط، لكنه الوقت قليل جدًا على عدد الأسئلة.

وعن تجربة "البابل شيت"، أشار "عبدالرحيم":"تجربة البابل شيت جميلة ولكنها تحتاج إلى مجهود أكبر".

ولفتت الطالبة نورهان محمد طالبة بمدرسة الجيزة الثانوية، إلى أن امتحان الإستاتيكا أسئلتها بسيطة ومباشرة وغير معقدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون باقى الامتحانات بنفس المستوى.

فيما قالت جميلة محمد، إنها تتمنى أن يكون مستوى امتحانات علمى رياضة بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس المستوى، مؤكدة أن الإستايتكا اليوم كان جميل.

انطلقت اليوم الإثنين، الامتحانات التجريبية الأخير لطلاب الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، اإن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة؛ لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وبينت أنه حال وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.