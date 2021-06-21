للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. قطر تتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد بعد عودة العلاقات

لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أعلنت قطر، اليوم الإثنين، تسلم أوراق اعتماد سفير سعودي جديد لدى الدوحة هو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تسلم ،اليوم، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وأنه تمنى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأكد وزير الخارجية القطري للسفير السعودي الجديد، تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات، طبقا للبيان.

وجاءت عودة العلاقات تنفيذا لمخرجات القمة الخليجية الـ 41 التي عقدت في يناير الماضي في مدينة العلا بالسعودية، وتكللت بالمصالحة الخليجية وتوقيع " بيان العلا" الذي أعلن بموجبه عن عودة لكامل العلاقات بين الدول الأربع والدوحة وفتح الأجواء والحدود معها.