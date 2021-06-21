الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لحارس عقار وشقيقته وعامل قتلوا إماراتية لسرقتها بالطالبية

إعدام
إعدام

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة حارس عقار وشقيقته وعامل، بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل سيدة إماراتية بهدف سرقتها بالطالبية.

و عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين عماد الشيوي، وشريف محمد حافظ، وأمانة سر محمد فتحي وأحمد رفعت.

وأحال المستشار يحيى فريد الزارع المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 16251 لسنة 2020 جنايات الطالبية و المقيدة برقم 53 لسنة 2020 حصر تحقيق حوادث جنوب الجيزة، والمقيدة برقم لسنة 2020 حصر كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

 - تفاصيل قرار الإحالة 

اتهمت النيابة العامة كلا من "م. ع. ر .ا"، محبوس، 36 سنة، حارس عقار، وشقيقته "ب. ع. ر. م"، 33 سنة، 2020 بدائرة قسم شرطة "الطالبية" بمحافظة الجيزة قتلوا المجني عليها "ن .ح .ع .إ"،  امارتية، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض "شريط بلاستيكي لاصق" وتوجهوا إليها في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفاً تواجدها به بعدما سهلت المتهمة الثانية دلوف الأول والثالث إليه. 

 

 وأضاف قرار الإحالة إنهم ما أن ظفروا بها حتى باغتها المتهم الأول وأطبق بيده على رأسـها وفمها كاتماً لأنفاسها حتى خارت قواها، وسقطت أرضاً وانهال على وجهها بقبضة يده لكماً، وعاجلها المتهم الثالث بأن جثم على جسدها مطوقاً عنقها بيده كاتماً أنفاسها، ووالى الأول رطم رأسها عدة مرات متتالية بلا هوادة بمطفأة سجائر زجاجية وأحكموا وثاق يديها وقدميها وكمموا فاهها بقطع من القماش واللاصق سالف البيان قاصدين إزهاق روحها – تسهيلاً لارتكاب الجريمة محل الاتهام اللاحق - فأحدثوا بها الإصابات والتي أودت بحياتها.

- ارتباط جناية القتل بجنحة السرقة

وارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المنقولات والمصوغات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك من داخل مسكنها حال كون الأول حاملاً آداه تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص وكذلك كونه والثانية من خادميها بأجر إضراراً بها عقب إتمامهم جرمهم محل الاتهام السابق، أحرز آداه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مطفأة سجائر زجاجية ، لاصق شفاف) دون مسوّغ قانوني.

محكمة جنايات الجيزة حارس عقار شقيقته الإعدام شنقا سيدة إماراتية قتل

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وائل لطفي

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