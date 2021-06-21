الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة بناء مخالف وإنارة كوبري الحواصلية ببني محمد سلطان بالمنيا

أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في المهد أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، كما أوقفت أعمال إجراء تعديلات هندسية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بحي شمال المدينة وقامت بإنارة كوبري الحواصلية العلي بقرية بني محمد سلطان.

وقال محمود حسين رئيس حى شمال أنه في إطار المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة للحالة العامة بالشارع والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء، تم إزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص فى المهد وكذلك إجراء تعديلات هندسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانونا وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة العسكرية، كما واصل قسم البيئة بالحى حملات النظافة المكثفة على مدار اليوم لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف الحسينى خلاف رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أن قسم الإنارة بالوحدة بقيادة المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى قام بصيانة وإنارة كوبرى الحواصلية العلوى للمشاه لتيسير حركة المواطنين فضلا عن صيانة الكشافات الموجودة بطريق مصر أسوان، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لمنظومة الإنارة وكذلك الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى واحياء مركز ومدينة المنيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التى تنال رضاهم.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتى  فى ضوء تنفيذ توجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع الاهتمام بأعمال النظافة والأنارة بالطرق والشوارع.

أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
المنيا إزالة في المهد إيقاف تعديلات هندسية بني محمد سلطان العميد محمد صلاح

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