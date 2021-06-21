الطفل «يونس» يُبهر الجمهور في «ليه لأ» مع منة شلبي

تصدر الطفل يونس ترند "تويتر" وذلك عقب تألقه في مسلسل «ليه لأ»،

"يونس" بالمسلسل، اسمه الحقيقي سليم مصطفى، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وشارك في بعض الإعلانات، قبل أن يظهر في "ليه لأ 2"، والذي يعد أول أعماله في عالم التمثيل.

كان لـ"يونس" مشاهد مؤثرة فى المسلسل حيث أنه ومع عرض حلقة جديدة يتحدث الجمهور عن سليم وأدائه على الرغم من أنه أول عمل له، وكان هناك مشاهد أثرت كثيرا في المشاهدين خاصة بيونس ومنة شلبي “ندى” التي احتضنت نستعرضها فيما يلي:

المشهد الأول

في بداية تعرف "ندى" على "يونس" وحديثها معه سألته ماذا يتمنى أن يصبح عندما يكبر، وكأي طفل يجيب أنه يتمنى أن يصبح طبيبا أو ضابطا كانت إجابته مختلفة، ليؤثر في المشاهدين مع أول ظهور له، “نفسك تكون إيه لما تكبر؟ ... عايز أكون مبسوط”.

المشهد الثاني

من أكثر المشاهد المؤثرة عندما ذهبت "ندى" لتخبر "يونس" أنها تحتاج بعض الوقت حتى تتمكن من اصطحابه معها في المنزل، لكنه خاف من تراجعها عن فكرة تبنيه واخبرها أنه تضحك عليه، ثم يحضنها ويبكي كثيرا.

المشهد الثالث

عندما ذهب إلى منزل "ندى" وجلس على طاولة الطعام ليأكل، ولم يستطع تناول "المعكرونة" بطريقة صحيحة فضحك عليه أطفال كانوا يجلسون معه، فجلس حزينا ولم يستطع الأكل.

ومشهد آخر عندما ذهب إلى المركز التجاري وبدأ يشتري ملابس جديدة غيرت من شكله كثيرا، ثم دخل إلى متجر للألعاب وفرحته بكل شيء يراه، ثم ذهابه إلى مدينة الملاهي وسعادته بتواجده هناك

"ليه لأ 2" بطولة: منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن، ومها أبو عوف، ودنيا ماهر، وليلى أحمد زاهر، ومراد مكرم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وكان قد خطف "يونس"، الذي يشارك في مسلسل "ليه لأ 2"، الأنظار بشكل كبير، منذ بدء عرض الحلقات الأولى من العمل، بملامحه البريئة وأدائه البسيط، وتفاعل معه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.