الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طن دواجن فاسدة داخل مطعم قبل تقديمها للمواطنين بالقاهرة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكن  ضباط  المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط طن دواجن فاسدة داخل مطعم قبل تقديمها للمواطنين ، وتحرر محضر بالواقعة. 

وتعود الواقعة عندما نجح رجال مباحث تموين القاهرة ، فى ضبط  1,050 طن "مقطعات دواجن"  غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة " بدون ترخيص "وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونص قانون  العقوبات على معاقبة كل من غش أو شرع فى غش اغذية إنسان أو حيوان، أو كانت الأغذية فاسدة أو غير صالحة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

ونص القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

مديرية امن القاهرة ضبط طن دواجن فاسدة مطعم تموين القاهرة مقطعات دواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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