سقوط عصابة للنصب على المواطنين بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية بالسلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر إجرامية لقيامهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف أماكن أثرية بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" وضبط بحوزتهم على (أمبول يحوى مادة حمراء - كرة حديد تحوى مادة بيضاء" - قطعة حديدية - 4 هواتف محمولة خاصين بالمتهمين تحوى فيديوهات لأماكن أثرية، وفيديوهات لقطع أثرية).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قانون العقوبات غلظ عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من القانون، التي تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار.

كما أن القانون وضع عقوبات صارمة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وتتراوح العقوبة بالحبس بين سنة إلى 7 سنوات بحسب الظرف المشدد.